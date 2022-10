F1, Sergio Perez: “Capire le condizioni è stato molto difficile. Dobbiamo partire bene domani” (Di sabato 1 ottobre 2022) Sergio Perez ha ottenuto il secondo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Il messicano ha concluso al secondo posto una sessione serratissima, un turno ricco d’emozioni nell’impianto di Marina Bay. Il #11 del gruppo partirà in prima fila alle spalle del monegasco Charles Leclerc, semplicemente perfetto contro il cronometro ed abile ad approfittare di una strana situazione che ha sottratto all’olandese Max Verstappen (Red Bull) di concludere il proprio giro veloce. L’ex alfiere della Racing Point ha riportato ai microfoni della massima formula: “Dobbiamo partire bene domani, il via sarà una bella opportunità per attaccare la Ferrari. Perdere la prima piazza per solo 2 centesimi mi spiace molto, ma sono ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha ottenuto il secondo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Il messicano ha concluso al secondo posto una sessione serratissima, un turno ricco d’emozioni nell’impianto di Marina Bay. Il #11 del gruppo partirà in prima fila alle spalle del monegasco Charles Leclerc, semplicemente perfetto contro il cronometro ed abile ad approfittare di una strana situazione che ha sottratto all’olandese Max Verstappen (Red Bull) di concludere il proprio giro veloce. L’ex alfiere della Racing Point ha riportato ai microfoni della massima formula: “, il via sarà una bella opportunità per attaccare la Ferrari. Perdere la prima piazza per solo 2 centesimi mi spiace, ma sono ...

