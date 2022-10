F1, Charles Leclerc il più veloce sul bagnato in FP3 a Singapore. 2° Verstappen davanti a Sainz (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles Leclerc firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2022, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, proiettandosi nel migliore dei modi verso le imminenti qualifiche in programma alle ore 15 italiane. Il monegasco della Ferrari è stato il più veloce sotto i riflettori di Marina Bay in condizioni di pista bagnata, fermando il cronometro in 1’57?782 all’ultimo giro della sessione e sfruttando al meglio il miglioramento progressivo dell’asfalto col passare dei minuti. Seconda posizione in classifica per il leader del campionato Max Verstappen, strepitoso nel trovare subito il limite del tracciato con gomme intermedie anche grazie alla capacità della sua Red Bull di mandare in temperatura gli pneumatici prima degli altri, anche se nel ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di2022, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, proiettandosi nel migliore dei modi verso le imminenti qualifiche in programma alle ore 15 italiane. Il monegasco della Ferrari è stato il piùsotto i riflettori di Marina Bay in condizioni di pista bagnata, fermando il cronometro in 1’57?782 all’ultimo giro della sessione e sfruttando al meglio il miglioramento progressivo dell’asfalto col passare dei minuti. Seconda posizione in classifica per il leader del campionato Max, strepitoso nel trovare subito il limite del tracciato con gomme intermedie anche grazie alla capacità della sua Red Bull di mandare in temperatura gli pneumatici prima degli altri, anche se nel ...

