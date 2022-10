Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento chirurgico: chiamata dall’ospedale 11 anni dopo (Di sabato 1 ottobre 2022) La donna è stata contattata nei giorni scorsi dal Sant’Anna di Como: aveva chiesto di essere operata nel 2011. Verifiche in corso da parte dell’Asst Lariana Leggi su corriere (Di sabato 1 ottobre 2022) La donna è stata contattata nei giorni scorsi dal Sant’Anna di: aveva chiesto di essere operata nel 2011. Verifiche in corso da parte dell’Asst Lariana

Corriere : Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento: chiamata dopo 11 anni - infoitinterno : Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento chirurgico - gianluca_bona : RT @Corriere: Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento: chiamata dopo 11 anni - Luxgraph : Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento chirurgico: chiamata dall’ospedale 11 anni dopo… - danieledv79 : RT @Corriere: Como, paziente si mette in lista d’attesa per un intervento: chiamata dopo 11 anni -