Attentato suicida nella scuola hazara, obiettivo particolare le ragazze (Di sabato 1 ottobre 2022) La comunità hazara di nuovo sotto attacco. In particolare, giovani studentesse e studenti. Sono loro le vittime dell'Attentato di ieri al centro educativo Kaaj, a Dasht-e-Barchi, quartiere sud-occidentale di Kabul

