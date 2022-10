Amichevole in programma tra Zenit e Stella Rossa con la benedizione di Gazprom (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 22 novembre si terrà l’Amichevole Zenit San Pietroburgo Stella Rossa di Belgrado: le due squadre condividono lo sponsor Gazprom Martedì 22 novembre, con i mondiali che saranno già iniziati, si disputerà un’Amichevole tra Stella Rossa e Zenit in Russia, a San Pietroburgo. Si tratta della seconda Amichevole tra i due club, dopo quella di quest’estate a Sochi, davanti a 30 mila spettatori. Un segnale che rafforza l’intesa politica tra la Serbia e la Russia in questi tempi di conflitto in Ucraina, il tutto con la benedizione di Gazprom, sponsor di entrambe le squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 22 novembre si terrà l’San Pietroburgodi Belgrado: le due squadre condividono lo sponsorMartedì 22 novembre, con i mondiali che saranno già iniziati, si disputerà un’train Russia, a San Pietroburgo. Si tratta della secondatra i due club, dopo quella di quest’estate a Sochi, davanti a 30 mila spettatori. Un segnale che rafforza l’intesa politica tra la Serbia e la Russia in questi tempi di conflitto in Ucraina, il tutto con ladi, sponsor di entrambe le squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

