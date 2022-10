(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Allo stadio Ezio Scida si è giocata la sesta giornata del campionato di Lega Pro la sfida tra ile la, terminata col punteggio di 1-0 per la compagine pitagorica. Alla formazione di Lerdaun guizzo di, a metà del secondo tempo, perle vespe di Colucci e tenersi la vetta della classifica del girone C di serie C. Una sconfitta che arriva dopo tre risultati utili consecutivi per l’undici di Castellammare di, atteso adesso dal match di Coppa Italia con l’Audace Cerignola e poi dalla sfida di campionato con l’AZ Picerno.1-0 Rete: 27’st(C)...

invece una rete di Gomez, ai pitagorici, per avere la meglio della Juve Stabia. Si tira fuori ...- Giugliano 1 - 0 ore 17.30 Audace Cerignola - Gelbison 0 - 1 Avellino - Potenza 0 - 2-... Al Crotone basta Gomez per piegare la Juve Stabia Crotone-Juve Stabia, gara che in cadetteria ha sempre saputo recitare cose importanti per le vespe di Castellammare di Stabia.