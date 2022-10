A Cuba l’uragano Ian fa esplodere le proteste contro il regime (Di sabato 1 ottobre 2022) Il regime Cubano si era appena rifatto una immagine internazionale con il referendum su un nuovo Codice di famiglia che introduce matrimoni e adozioni gay e la maternità surrogata, e di nuovo nell’isola si accendono proteste di massa per il blackout seguito al passaggio dell’uragano Ian, con 11 milioni di persone rimaste senza luce. “¡Camine, camine!” è stato il grido con cui i seimila abitanti di Surgidero de Batabanó hanno addirittura impedito alla carovana di auto del presidente Miguel Díaz-Canel di fermarsi, e allo stesso capo dello Stato di scendere dalla vettura. E’ accaduto giovedì, dopo che il medium ufficiale Cubadebate aveva annunciato la visita allo scopo di “dialogare con il popolo”. Un video apparso sulle reti sociali mostra appunto l’ira popolare e i fischi in questo municipio, dove ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilno si era appena rifatto una immagine internazionale con il referendum su un nuovo Codice di famiglia che introduce matrimoni e adozioni gay e la maternità surrogata, e di nuovo nell’isola si accendonodi massa per il blackout seguito al passaggio delIan, con 11 milioni di persone rimaste senza luce. “¡Camine, camine!” è stato il grido con cui i seimila abitanti di Surgidero de Batabanó hanno addirittura impedito alla carovana di auto del presidente Miguel Díaz-Canel di fermarsi, e allo stesso capo dello Stato di scendere dalla vettura. E’ accaduto giovedì, dopo che il medium ufficialedebate aveva annunciato la visita allo scopo di “dialogare con il popolo”. Un video apparso sulle reti sociali mostra appunto l’ira popolare e i fischi in questo municipio, dove ...

