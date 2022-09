Uomini e Donne, anticipazioni 30/9: Una dichiarazione d’amore fa sognare (Di venerdì 30 settembre 2022) Incredibile registrazione, quella di oggi, venerdì 30 Settembre 2022 a Uomini e Donne. Sono successe tantissime cose, ma soprattutto c’è stato un momento molto romantico, che farà sognare i telespettatori più affezionati al dating show. Scopriamo tutto quello che è successo, grazie alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni nel il suo profilo Instagram, UominieDonneclassicoevover. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni: il Trono Over si anima con una clamorosa dichiarazione d’amore Il Trono Over non smette di stupirci e ormai è diventato il grande protagonista del programma di Maria De Filippi. Infatti, è questo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Incredibile registrazione, quella di oggi, venerdì 30 Settembre 2022 a. Sono successe tantissime cose, ma soprattutto c’è stato un momento molto romantico, che farài telespettatori più affezionati al dating show. Scopriamo tutto quello che è successo, grazie alleriportate da Lorenzo Pugnaloni nel il suo profilo Instagram,classicoevover. Leggi anche: Dove vedere la replica di: il Trono Over si anima con una clamorosaIl Trono Over non smette di stupirci e ormai è diventato il grande protagonista del programma di Maria De Filippi. Infatti, è questo ...

