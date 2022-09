Tale e Quale Show ritorna stasera, parla Conti: “Un momento di leggerezza” (Di venerdì 30 settembre 2022) Tale e Quale Show ritorna stasera in televisione. La prima puntata dell’edizione 2022 promette già grande intrattenimento . La Rai sta cercando di collocare una programmazione vincente contro Mediaset e nelle prime serate finora sta riuscendo a reggere molto bene. Ieri sera, addirittura ha sorpassato il GF VIP 7 con la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Che cosa potrà ottenere con un cast così ben scelto come quello di quest’anno? Lo scopriremo molto presto. Siete pronti per vivere un'altra stagione intensissima in compagnia di @CarContiRai ? Appuntamento domani alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/WODOLEHkHG — Tale e Quale Show (@TaleeQualeShow) September 29, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022)in televisione. La prima puntata dell’edizione 2022 promette già grande intrattenimento . La Rai sta cercando di collocare una programmazione vincente contro Mediaset e nelle prime serate finora sta riuscendo a reggere molto bene. Ieri sera, addirittura ha sorpassato il GF VIP 7 con la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Che cosa potrà ottenere con un cast così ben scelto come quello di quest’anno? Lo scopriremo molto presto. Siete pronti per vivere un'altra stagione intensissima in compagnia di @CarRai ? Appuntamento domani alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/WODOLEHkHG —(@) September 29, ...

tuttopuntotv : Tale e Quale Show ritorna stasera, parla Conti: “Un momento di leggerezza” #TaleEQualeShow #CarloConti - Lopinionista : 'Tale e quale show', il cast e giuria della dodicesima edizione - massyscalinci : Io oggi tra me e me : 'vuoi vedere che a Tale e Quale Show imiteranno Brividi?' - VibesbulletN : “Tale e Quale Show” e “Fino a prova contraria” – LiveUnict- VB BLOG - la_queenzit : @alettopresto Ho già capito di chi parli. Per me tale e quale a quello di prima, non li distinguo. Fanno cagarissimo -