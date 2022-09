Spazio, al via la scelta del logo per Iride (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Da oggi si può scegliere il logo di Iride, la costellazione satellitare che diventerà, nei prossimi cinque anni, il più grande programma spaziale satellitare europeo di osservazione della Terra. Il Midt spiega che tutti i cittadini potranno votare il simbolo che rappresenterà la costellazione, fino al 7 ottobre, sui canali social del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L’annuncio è arrivato dall’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, un’iniziativa promossa ogni anno dalla Commissione europea che coinvolge centinaia di istituti di ricerca in tutti i Paesi del Continente e che punta ad avvicinare il pubblico di ogni età alla scienza, la ricerca e l’esplorazione spaziale. All’evento hanno partecipato Elena Grifoni, Capo dell’Ufficio per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Da oggi si può scegliere ildi, la costellazione satellitare che diventerà, nei prossimi cinque anni, il più grande programma spaziale satellitare europeo di osservazione della Terra. Il Midt spiega che tutti i cittadini potranno votare il simbolo che rappresenterà la costellazione, fino al 7 ottobre, sui canali social del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L’annuncio è arrivato dall’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, un’iniziativa promossa ogni anno dalla Commissione europea che coinvolge centinaia di istituti di ricerca in tutti i Paesi del Continente e che punta ad avvicinare il pubblico di ogni età alla scienza, la ricerca e l’esplorazione spaziale. All’evento hanno partecipato Elena Grifoni, Capo dell’Ufficio per le ...

