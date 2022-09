No! Un normale generatore elettrico non può caricare una Tesla (Di venerdì 30 settembre 2022) Circolano foto su Facebook che mostrano delle Tesla – le auto elettriche della compagnia di Elon Musk – associate a dei generatori di corrente elettrica a benzina o gasolio. Le immagini fanno sorgere un dubbio: è possibile caricare una Tesla usando un generatore a carburante? Tecnicamente sì, ma è piuttosto complicato e non con quello presente nella foto. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Tecnicamente caricare una Tesla con un generatore portatile è possibile, ma non con quello mostrato nella foto; Il modello scelto deve erogare potenza sufficiente e costante, cosa non scontata. Ammesso che se ne abbia uno, il prezzo e i tempi non sono competitivi rispetto a quelli delle colonnine di ricarica. Analisi Di seguito si può vedere uno screenshot di un post su ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Circolano foto su Facebook che mostrano delle– le auto elettriche della compagnia di Elon Musk – associate a dei generatori di corrente elettrica a benzina o gasolio. Le immagini fanno sorgere un dubbio: è possibileunausando una carburante? Tecnicamente sì, ma è piuttosto complicato e non con quello presente nella foto. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Tecnicamenteunacon unportatile è possibile, ma non con quello mostrato nella foto; Il modello scelto deve erogare potenza sufficiente e costante, cosa non scontata. Ammesso che se ne abbia uno, il prezzo e i tempi non sono competitivi rispetto a quelli delle colonnine di ricarica. Analisi Di seguito si può vedere uno screenshot di un post su ...

No! Un normale generatore elettrico non può caricare una Tesla Circolano foto su Facebook che mostrano delle Tesla - le auto elettriche della compagnia di Elon Musk - associate a dei generatori di corrente elettrica a benzina o gasolio. Le immagini fanno sorgere ...