Musetti-Struff oggi, orario ATP Sofia 2022: programma 30 settembre, dove vederlo in tv, streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la vittoria all'esordio contro il padrone di casa Alexandar Lazarov, Lorenzo Musetti (testa di serie n.4) affronterà oggi il tedesco Jan-Lennard Struff (n.132 al mondo): in palio ci sarà un posto nelle semifinali dell'ATP 250 di Sofia 2022. Tra l'azzurro classe 2003 e il suo avversario odierno non ci sono precedenti. LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Struff DALLE 13.00 La sfida tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff valevole per i quarti di finale dell'ATP 250 di Sofia sarà il terzo incontro di giornata sul Centre Court. La partita si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, TennisTv, Sky Go e NOW.

