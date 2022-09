Mafia a Barcellona | i pm chiedono quasi 400 anni di carcere per 39 imputati

malgradotutto : @reportrai3 DOSSIER MAFIA E ANTIMAFIA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO: Le inchieste delle Procure di Messina, Catania e… - palermo24h : Mafia a Barcellona tre patteggiamenti -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Quasi 400 anni di carcere per 39 imputati . Con pene che vanno dai 20 anni per i "capi" ai 2 anni per gli imprenditori che hanno negato di aver pagano il pizzo, e sono accusati di favoreggiamento. È ......di un impianto di rigassificazione nel porto di Piombino ed a sostegno del gasdotto- ...parte degli enti locali - Impegno per i comuni a costituirsi parte civile nei procedimenti per... Mafia a Barcellona: tre patteggiamenti Quasi 400 anni di carcere per 39 imputati . Con pene che vanno dai 20 anni per i "capi" ai 2 anni per gli imprenditori che hanno negato di aver pagano il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...