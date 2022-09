“Devo andare da un dottore”. Incidente e problemi di salute per Chiara Ferragni (Di venerdì 30 settembre 2022) Disavventura per Chiara Ferragni, la quale ha raccontato di un Incidente che le ha provocato qualche problema di salute. E l’imprevisto continua a crearle fastidio e non si sa ancora come possa evolversi la situazione. In alcune Instagram stories, ha rivelato in inglese cosa le è capitato e successivamente, mentre si trovava insieme a Fedez, ha svelato di aver scoperto cosa abbia ufficialmente e ci vorrà del tempo per capire quando potrà ristabilirsi completamente. E ciò potrebbe arrecarle conseguenze lavorative. Prima di dirvi tutto su Chiara Ferragni e l’Incidente che le ha causato il problema di salute, nei giorni scorsi è esplosa la polemica per una sua vecchia foto. Sul profilo Twitter di Mattia Mauri ecco comparire Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Disavventura per, la quale ha raccontato di unche le ha provocato qualche problema di. E l’imprevisto continua a crearle fastidio e non si sa ancora come possa evolversi la situazione. In alcune Instagram stories, ha rivelato in inglese cosa le è capitato e successivamente, mentre si trovava insieme a Fedez, ha svelato di aver scoperto cosa abbia ufficialmente e ci vorrà del tempo per capire quando potrà ristabilirsi completamente. E ciò potrebbe arrecarle conseguenze lavorative. Prima di dirvi tutto sue l’che le ha causato il problema di, nei giorni scorsi è esplosa la polemica per una sua vecchia foto. Sul profilo Twitter di Mattia Mauri ecco comparire...

SusannaCeccardi : Oggi riparto per Bruxelles perché devo andare a combattere contro le politiche immigrazioniste della sinistra europ… - _alessandra27_ : devo andare in negozio a ritirare Fifa 23 ma non posso uscire di casa, voglio urlare - WO0NDERLA4ND : Oggi zero voglia di vivere ma purtroppo devo andare a lavoro sola con mio padre - erikcamby : @matteosalvinimi Ma come cazzo te lo devo dire di andare a lavorare invece di stare sui social.. IO i soldi per pag… - Peach_Proff : Ragà devo andare a spiare quell* che mi bloccano. Chi mi regge questo account un momentino? -