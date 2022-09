Crisi climatica, nubifragio a Formia: esonda il Rio Fresco. Le strade trasformate in fiumi di fango – Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Un violento nubifragio si è abbattuto a Formia, in particolare in un quartiere dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nei Video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano “aiutateci”, “aiuto”. In altri Video si vedono strade allagate dal fango, e alcune auto parcheggiate tra la melma. La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell’entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l’area, alberi e rami caduto, i Vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Un violentosi è abbattuto a, in particolare in un quartiere dove èto un torrente, il Rio. Neigirati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano “aiutateci”, “aiuto”. In altrisi vedonoallagate dal, e alcune auto parcheggiate tra la melma. La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell’entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l’area, alberi e rami caduto, i Vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi. L'articolo proviene da ...

