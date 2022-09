Congresso Pd, perché per Manfredi Stefano Bonaccini non sarebbe un buon segretario (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Oggi, il Venerdì di Repubblica ha pubblicato una interessante intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Conchita Sannino ha raccolto le opinioni del primo cittadino prima dell’appuntamento elettorale di domenica scorsa. Tuttavia, dalla chiacchierata incentrata molto sull’autonomia differenziata delle Regioni, si evince anche la posizione che ha il sindaco a proposito di un tema di stretta attualità: quello riguardante il primo candidato alla successione di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico, il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Manfredi, parlando della campagna elettorale condotta dal Pd, ha speso queste parole: “Credo che ci sia stato troppo poco tempo per declinare in maniera chiara e limpida un’idea di Paese. E forse sull’autonomia il Pd ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Oggi, il Venerdì di Repubblica ha pubblicato una interessante intervista al sindaco di Napoli Gaetano. Conchita Sannino ha raccolto le opinioni del primo cittadino prima dell’appuntamento elettorale di domenica scorsa. Tuttavia, dalla chiacchierata incentrata molto sull’autonomia differenziata delle Regioni, si evince anche la posizione che ha il sindaco a proposito di un tema di stretta attualità: quello riguardante il primo candidato alla successione di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico, il Governatore dell’Emilia Romagna, parlando della campagna elettorale condotta dal Pd, ha speso queste parole: “Credo che ci sia stato troppo poco tempo per declinare in maniera chiara e limpida un’idea di Paese. E forse sull’autonomia il Pd ...

