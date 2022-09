(Di venerdì 30 settembre 2022) Festa doppia per Marcoal "Del Monte Lisboa Open" . Il classe 1992 palermitano, che proprio oggi spegne 30 candeline, si è fatto il miglior regalo possibile sul campo centrando le ...

(n. 137 ATP), quinto favorito del seeding, è entrato fra i migliori quattro giocatori del torneo battendo 76(2) 64 lo spagnolo testa di serie n. 2 Carlos Taberner (n. 129 ATP) in poco ...... il 30° a Firenze nel 1988 con Massimiliano Narducci, il 40° a Casablanca nel 1998 con Andrea Gaudenzi, il 50° a Mosca nel 2012 con Andreas Seppi, il 60° a Umago 2018 con Marco, il 70° a ... Cecchinato si regala la semifinale a Lisbona Festa doppia per Marco Cecchinato al 'Del Monte Lisboa Open' . Il classe 1992 palermitano, che proprio oggi spegne 30 candeline, si è fatto ...A Buenos Aires colpaccio di Darderi che batte Federico Coria, ma poi si arrende al turno successivo. Gaio non supera le quali a Orleans ...