Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | Como-Inter 1-3 | la Beneamata si conferma in vetta

(Di venerdì 30 settembre 2022) La quinta giornata del campionato didiA si è aperta con l’anticipo allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno tra ilWomen e l’, con le nerazzurre che si sono imposte 3-1. Per la formazione allenata da Rita Guarino si tratta del quarto successo nel torneo nazionale in una partita in cui la grande protagonista è stata Elisa Polli, autrice di una doppietta che ha indirizzato un incontro nel quale laha sofferto non poco l’intraprendenza delle padrone di casa, tenendo conto delle tre traverse colpite dalle comasche. Nel primo tempo, infatti, è stato ila cominciare meglio e nei primi 10? due grandi chance: Di Luzio viene fermata da una grande Durante e poi è arrivata la traversa di Beccari. Al 12? è stata però ...