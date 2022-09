Barcellona di LaLiga Santander: programma e dove guardare in TV (Di venerdì 30 settembre 2022) In Spagna non si parla d’altro: 30/09/2022 alle 15:53 est I blaugrana mantengono una serie di cinque vittorie consecutive Di conseguenza, si trovano al secondo posto nella tabella Est Sabato 1 ottobre alle 21:00per continuare con il Giorno 7 della Liga Santander 2022-2023il Maiorca e il Barcellona giocherà un nuovo confronto che avrà luogo a Son Moix e sarà trasmesso Movistar La Liga. In relazione ad esso, i blaugrana arriveranno al confronto dopo aver aggiunto cinque vittorie consecutive in campionatoessendo che hanno mantenuto un ritmo perfetto durante la stagione (a parte il pareggio con il Rayo Vallecano all’esordio). Pertanto, sono stati imposti al Società realeal Valladolidal Sivigliaal Cadice e a Elchesuccessivamente. A causa di quanto sopra, la squadra comandata da Xavi Hernandez è posizionato in secondo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) In Spagna non si parla d’altro: 30/09/2022 alle 15:53 est I blaugrana mantengono una serie di cinque vittorie consecutive Di conseguenza, si trovano al secondo posto nella tabella Est Sabato 1 ottobre alle 21:00per continuare con il Giorno 7 della Liga2022-2023il Maiorca e ilgiocherà un nuovo confronto che avrà luogo a Son Moix e sarà trasmesso Movistar La Liga. In relazione ad esso, i blaugrana arriveranno al confronto dopo aver aggiunto cinque vittorie consecutive in campionatoessendo che hanno mantenuto un ritmo perfetto durante la stagione (a parte il pareggio con il Rayo Vallecano all’esordio). Pertanto, sono stati imposti al Società realeal Valladolidal Sivigliaal Cadice e a Elchesuccessivamente. A causa di quanto sopra, la squadra comandata da Xavi Hernandez è posizionato in secondo ...

