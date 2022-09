Ultime Notizie – No spacchettamento Mef | tempi troppo stretti per manovra

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il ministero dell’Economia resterà Mef, nessunoTesoro/Finanze. Lo assicurano fonti di primo livello all’Adnkronos, escludendo categoricamente che la strada di via XX Settembre possa biforcarsi sotto la guida del futuro governo Meloni. Anche perché, viene spiegato da altre fonti di stanza al ministero dell’Economia, dividere in due arterie il dicastero dell’Economia, con un decreto ad hoc, vorrebbe dire “allungareper dotare le due strutture -Tesoro da una parte, Finanze dall’altra- dei regolamenti, con ripercussioni suidella legge di bilancio”, già costretta in margini temporali ridottissimi a causa delle elezioni a settembre, un’eccezione nella storia della Repubblica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - corgiallorosso : #RomaFemminile, storica qualificazione in Champions League: battuto lo Sparta Praga - SkyTG24 : #Elezioni e governo, #Meloni: 'Ricostruzioni irreali, squadra sarà di livello'. LIVE -

Il Sole 24 ORE

Secondo il Daily Mail, infatti, il loro prezzo è raddoppiato nelletre settimane; oggi in Inghilterra per acquistare un cucciolo di Corgi non si spende meno di 2.500 sterline, circa 2.800 euro.... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 37.522 nuovi casi e 30 vittime La partnership avrà impatto anche sui materiali informativi della società, come sito internet e match program, e nella rinnovata area hospitality del palazzetto.Passi avanti sia per Matteo Politano che per Victor Osimhen in casa Napoli. Sono arrivati dall’allenamento odierno con vista sul Torino, ecco il report ufficiale: Politano ha svolto parte del… Leggi ...