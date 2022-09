“Sono fluido”. GF Vip 7, tra un gioco e un altro arriva il coming out del concorrente (Di giovedì 29 settembre 2022) Al GF Vip 7 anche Edoardo Donnamaria, già conosciuto dal pubblico di Mediaset come volto di Forum. Romano classe 1994, dopo la laurea in Giurisprudenza si trasferisce da Roma a Milano. Nel frattempo apre anche un blog in cui parla di temi sociali e attualità. Nel 2017 inizia la sua carriera in televisione: in quell’anno entra infatti a Forum accanto a Barbara Palombelli. Ma lavora anche come speaker radiofonico a RTL 102.5 e Radio Zeta e la sua passione per la musica, poi, lo porta anche a incidere un brano: “17” con lo pseudonimo Drojette. Leggi anche: Chi è Edoardo Donnamaria, GF Vip 7: età, altezza, peso, fidanzata, Forum Edoardo Donnamaria GF Vip 7: “Sono fluido” Edoardo Donnamaria è entrato al GF Vip 7 col secondo gruppo di concorrenti ma è sembrato subito entrare in sintonia con il gruppo. E dai suoi atteggiamenti, Elenoire ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Al GF Vip 7 anche Edoardo Donnamaria, già conosciuto dal pubblico di Mediaset come volto di Forum. Romano classe 1994, dopo la laurea in Giurisprudenza si trasferisce da Roma a Milano. Nel frattempo apre anche un blog in cui parla di temi sociali e attualità. Nel 2017 inizia la sua carriera in televisione: in quell’anno entra infatti a Forum accanto a Barbara Palombelli. Ma lavora anche come speaker radiofonico a RTL 102.5 e Radio Zeta e la sua passione per la musica, poi, lo porta anche a incidere un brano: “17” con lo pseudonimo Drojette. Leggi anche: Chi è Edoardo Donnamaria, GF Vip 7: età, altezza, peso, fidanzata, Forum Edoardo Donnamaria GF Vip 7: “” Edoardo Donnamaria è entrato al GF Vip 7 col secondo gruppo di concorrenti ma è sembrato subito entrare in sintonia con il gruppo. E dai suoi atteggiamenti, Elenoire ...

IsaeChia : #gfvip7, un Vippone confessa: 'Sono fluido!' Non lo aveva mai dichiarato prima, ma ora l'ha svelato in Casa - ilSignore_miama : RT @GesuDioVivente: @baggi_michela La carriera professionale, il cv si riducono alle tue preferenze sessuali. Enough mostrare che sei fluid… - mystodon : @BITCHYFit Sono fluido è la versione a la page di “mi piace il cazzo” - zazoomblog : Edoardo Donnamaria fa coming out al Grande Fratello Vip: “Sono fluido” - #Edoardo #Donnamaria #coming #Grande… - BorziCarmela : @eros73pa1 @BITCHYFit Perché è fluido? Le persone devono piacere per quello che sono e non per il loro orientamento sessuale. -