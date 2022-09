Sinner-Borges in tv oggi, a che ora inizia e dove vederlo: programma ATP Sofia (Di giovedì 29 settembre 2022) Comincia l’avventura di Jannik Sinner all’ATP 250 Sofia, con l’azzurro che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo in questo torneo. Dopo il bye del primo turno, l’altoatesino dovrà vedersela oggi con il portoghese Nuno Borges, numero 93 al mondo che all’esordio ha sconfitto il lucky loser bosniaco Mirza Basic per 3-6 6-3 6-2. Tra Sinner e il suo avversario odierno non ci sono precedenti. La sfida tra Jannik Sinner e Nuno Borges valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Sofia sarà il quarto incontro di giornata sul Centre Court e non inizierà comunque prima delle 17:00. La partita si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, TennisTv, Sky Go e NOW. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Comincia l’avventura di Jannikall’ATP 250, con l’azzurro che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo in questo torneo. Dopo il bye del primo turno, l’altoatesino dovrà vederselacon il portoghese Nuno, numero 93 al mondo che all’esordio ha sconfitto il lucky loser bosniaco Mirza Basic per 3-6 6-3 6-2. Trae il suo avversario odierno non ci sono precedenti. La sfida tra Jannike Nunovalevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 disarà il quarto incontro di giornata sul Centre Court e non inizierà comunque prima delle 17:00. La partita si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, TennisTv, Sky Go e NOW. OA Sport vi ...

ColucciLc : RT @Eurosport_IT: 'Sarà il campo a parlare' ??????? ?? Jannik Sinner pronto alla sfida contro Borges: - zazoomblog : LIVE Sinner-Borges ATP Sofia 2022 in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Finals di Torino - #Sinner-Borges #Sofia… - tuttopuntotv : A che ora e dove vedere Sinner-Borges oggi in TV e in streaming -