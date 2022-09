Regina Elisabetta, ecco il certificato di morte con l'ora esatta e le cause del decesso (Di giovedì 29 settembre 2022) L'atto che certifica il decesso è stato registrato dalla figlia, la principessa Anna, lo scorso 16 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) L'atto che certifica ilè stato registrato dalla figlia, la principessa Anna, lo scorso 16 ...

QdSit : La regina Elisabetta II è morta per 'vecchiaia' lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni nel castello di Balmoral,… - fanpage : La #ReginaElisabetta è morta di vecchiaia alle 15:10 dell'8 settembre. Pubblicato il certificato di morte - News24_it : Elisabetta, certificato di morte: la regina è deceduta per vecchiaia - MattiaGallo17 : RT @antoguerrera: Pubblicato certificato di morte della regina Elisabetta II. Come previsto, la causa del decesso è morte naturale, “vecch… - Fraa_ppe : RT @bisbilapolemica: La regina Elisabetta aveva capito tutto e ha ben pensato di crepare. Chiamala scema -