Pd | Ansalone Articolo Uno | “Si rifletta con umiltà sulla sconfitta”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Le dichiarazioni di oggi alla stampa del segretario provinciale di Salerno del Pd, Vincenzo Luciano, sono ridicole e fuori dalla realtà. Si duole del libero pensiero. E polemizza, come una lesa maestà, finanche con chi, per il passato, ha votato Pd, ma non è mai stato iscritto o ne è uscito, per le ragioni ora esplose in maniera clamorosa. Sembra vivere in un altro mondo. Il Pd è divenuto, per responsabilità dei suoi dirigenti, un partito vuoto e senz’anima che è a rischio di sopravvivenza. La comunità di cui egli parla è la vittima, e meritava e merita la cura e la guida di chi è animato da pensiero alto, tollerante e creativo, non da capi populisti e da subordinati privi di ogni autonomia. Comprendiamo chi, con onestà intellettuale, propone un congresso rifondatore, anche se c’è il rischio che diventi la foglia di fico, dietro la quale si ...