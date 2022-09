Milly Carlucci mette in chiaro i suoi rapporti con Raimondo Todaro non nutro rancore (Di giovedì 29 settembre 2022) La conduttrice Milly Carlucci ha specificato di essere legata a Todaro e ha chiarito anche di non avere alcun attrito.Milly Carlucci parla del suo rapporto con Maria De Filippi e con Raimondo Todaro dopo che il ballerino ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici. Da quando si è saputo il Leggi su people24.myblog (Di giovedì 29 settembre 2022) La conduttriceha specificato di essere legata ae ha chiarito anche di non avere alcun attrito.parla del suo rapporto con Maria De Filippi e condopo che il ballerino ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici. Da quando si è saputo il

AndreaBocelli : Sarò a #Roma, domenica 2 ottobre alle 20, onorato di poter prestare la mia voce a una preghiera cantata, partecipan… - GiusCandela : Milly Carlucci fa traslocare Roberto Mancini. Figc costretta a spostare amichevole con l'Austria per non disturbare… - Ballando_Rai : Non stavamo più nella pelle!?? ? Ecco a voi le coppie di #BallandoConLeStelle 2022 ? Vi aspettiamo sabato 8 ottobre… - gocoo : RT @AndreaBocelli: Sarò a #Roma, domenica 2 ottobre alle 20, onorato di poter prestare la mia voce a una preghiera cantata, partecipando al… - gocoo_59 : RT @AndreaBocelli: Sarò a #Roma, domenica 2 ottobre alle 20, onorato di poter prestare la mia voce a una preghiera cantata, partecipando al… -