Mentana chiede all’Agcom di non insegnargli il lavoro

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’Agcom ha ritenuto che le emittenti televisive di Rai, Rti, La7 e Sky non abbiano rispettato i tempi di parola o la corretta proporzionalità nella rappresentazione delle forze politiche nella settimana di campagna elettorale che ha preceduto il voto del 25 settembre. Per questo motivo, l’autorità garante delle comunicazioni ha fatto sapere, sempre attraverso una nota ufficiale, che prenderà dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti televisive. A questo proposito, è intervenuto – nel corso del Tg La7 di ieri – Enrico, direttore del telegiornale della rete di Urbano Cairo, che si è lasciato andare a una dura reprimenda delle parole dell’Agcom. La lettura del comunicato dell’autorità ha portato inevitabilmente a un immediato commento dicontro Agcom. LEGGI ANCHE > Damilano legge la delibera dell’Agcom e poi lascia ...

"Com'è tornato Enricoa casa dalla Maratona Provato" ,Cattelan. "L'uomo è tornato provato dalla maratona elettorale, l'ego era carico a pallettoni incatenati", risponde lei ironica. ...E poi, spinto verso l'orlo del baratro aggiunge la chiosa cauta ma formale: ' Se sial ... Un provato ma ancora sulfureo Enricol'aveva chiamata ' per chi suona la Campania ', quella ... Siparietto calcistico durante lo Speciale del TgLa7 tra Enrico Mentana e Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Il direttore del TgLa7 chiede al politico cosa ha pensato quando ha visto il saluto roma ...