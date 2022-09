LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: tornano in nove in testa, Nibali, Formolo, Pozzovivo e Piccolo se la giocano (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 16.11 Rientrato Formolo! Bravissimo Davide, tornano in nove in testa! 16.10 Altro Piccolo strappettino, ma ci vuole la gamba per creare scompiglio fra gli otto di testa. 16.07 Rimangono dunque in otto in avanscoperta: Andrea Piccolo, Rigoberto Uran (EF Education-Easypost), Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Sjoerd Bax (Alpecin-Deceunink), Guillaume Martin (Cofidis), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert). 16.06 Che sfortuna per Davide Formolo! Foratura alla ruota posteriore ed è costretto a fermarsi. 16.05 Ma il margine dei tre contrattaccanti sta continuando a salire, ora di 40”. A meno di 15 chilometri ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 16.11 Rientrato! Bravissimo Davide,inin! 16.10 Altrostrappettino, ma ci vuole la gamba per creare scompiglio fra gli otto di. 16.07 Rimangono dunque in otto in avanscoperta: Andrea, Rigoberto Uran (EF Education-Easypost), Vincenzo(Astana-Qazaqstan), Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Sjoerd Bax (Alpecin-Deceunink), Guillaume Martin (Cofidis), Domenico(Intermarché-Wanty-Gobert). 16.06 Che sfortuna per Davide! Foratura alla ruota posteriore ed è costretto a fermarsi. 16.05 Ma il margine dei tre contrattaccanti sta continuando a salire, ora di 40”. A meno di 15 chilometri ...

