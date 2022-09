Lavoro: consulenti, approfondimento su quello agile a doppio binario (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Labitalia) - L'ultimo atto in materia di Lavoro agile è la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 settembre 2022 con cui si riattiva la procedura emergenziale semplificata per la comunicazione dei lavoratori in smart working, a seguito della segnalazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro del disservizio sull'applicativo. Una difficoltà operativa che è diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina apportate dal decreto Aiuti-bis, con cui il Legislatore ha disposto la reintroduzione della modalità emergenziale di Lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, in luogo di quella ordinaria. Ma sul tema nelle scorse settimane si è assistito a un cambio di passo, con una solo apparente fine della regolamentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Labitalia) - L'ultimo atto in materia diè la nota del Ministero dele delle Politiche Sociali 28 settembre 2022 con cui si riattiva la procedura emergenziale semplificata per la comunicazione dei lavoratori in smart working, a seguito della segnalazione del Consiglio nazionale dell'Ordine deideldel disservizio sull'applicativo. Una difficoltà operativa che è diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina apportate dal decreto Aiuti-bis, con cui il Legislatore ha disposto la reintroduzione della modalità emergenziale difino al 31 dicembre 2022, in luogo di quella ordinaria. Ma sul tema nelle scorse settimane si è assistito a un cambio di passo, con una solo apparente fine della regolamentazione ...

PeP_elab_contab : FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - 27 SETTEMBRE 2022 ORE 19:00 Bonus bollette e carburante: l’analisi delle n… - duro_lavoro : RT @Lisa90135765: Non vogliamo tecnici. Non sono loro che devono dare l'indirizzo politico del governo. Loro possono solo essere eventuali… - Sardegnalavoro : Offerta di Lavoro: ComparaSemplice cerca 50 Consulenti Finanziari in Sardegna - Leggi tutto, segui il link ->… - ItaliaStartUp_ : Unicredit assume: ecco i 4 profili richiesti, i consulenti direct al lavoro a Palermo - Giornale di Sicilia - BarneyGumble_IT : @hallermdd @ToxMagato All'inizio era stato presentato come uno strumento per trovare lavoro. Hanno speso una barca… -