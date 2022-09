Hocus Pocus 2, le streghe son tornate e approdano su Disney+ (Di giovedì 29 settembre 2022) Hocus Pocus 2, che arriva il 30 settembre su Disney+, riporta a Salem le terribili e irresistibili sorelle Sanderson, tre streghe che sperano di poter restare giovani mangiando bambini e adolescenti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022)2, che arriva il 30 settembre su, riporta a Salem le terribili e irresistibili sorelle Sanderson, treche sperano di poter restare giovani mangiando bambini e adolescenti

glooit : Hocus Pocus 2: nuova clip per il sequel targato Disney+ leggi su Gloo - turnand92 : @francescacheeks dai torna su twitter, dicci se sei in hype per hocus pocus 2!! - IGNitalia : #HocusPocus2, seguito del classico di Halloween del 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy è in… - CineGiornale1 : Hocus Pocus 2 | Le streghe tornano a Salem e la musica (non) cambia - EsseGi567 : @Mimma951 Hocus Pocus non l'ho mai visto ma finalmente ho Disney + quindi devo fare un bel recuperone ?? poi amo i film anni 90! -