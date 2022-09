Guardia di Finanza | maxi sequestro da quasi 4mln di euro nei confronti di 5 società

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, militari del Comando Provinciale delladidi Avellino hanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari e la misura interdittiva neidi un soggetto, professionista contabile, e l’interdizione per ulteriori cinque indagati, per periodi tra sei mesi ed 10 mesi, dall’esercizio dagli uffici direttivi ed amministrativi di imprese, tutti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, allo stato delle indagini, per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione di crediti d’imposta ed occultamento o distruzione di documenti contabili. Eseguito ...

