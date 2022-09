Francesco Totti, compleanno con Noemi e bacio davanti agli invitati (Di giovedì 29 settembre 2022) Il compleanno di Francesco Totti con Noemi Qualche settimana fa Francesco Totti, dopo tutti i rumor, ha parlato della relazione con Noemi Bocchi e ha fatto chiarezza su alcune foto che erano state scattate: Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 settembre 2022) IldiconQualche settimana fa, dopo tutti i rumor, ha parlato della relazione conBocchi e ha fatto chiarezza su alcune foto che erano state scattate:non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante L'articolo proviene da Novella 2000.

UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - UEFAcom_it : ???? Francesco Totti è __________ ?? #UCL | @OfficialASRoma - CB_Ignoranza : Poteva scegliere il Real, poteva avere la gloria, i trofei, ma ha preferito l’amore del suo popolo. Ha fatto sì che… - peda1911 : @SerieA C'è chi non capisce niente di calcio e dirà qualsiasi altra cosa. Poi c'è chi capisce, e ti dice il pallone… - g_iallorossi : Il 29 settembre del 2002, esattamente 20 anni fa, Francesco #Totti realizzava la sua prima tripletta in un Brescia-… -