**Elezioni: non scatta seggio Annibali (Iv), 'ma vita non finisce in Parlamento, impegno resta'** (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "In prima battuta sembrava che il seggio non scattasse, ma alla fine sembrava essere scattato. Poi c'è stato un ricalcolo complessivo e sono cambiati un pò di seggi, in Toscana due plurinominali, e evidentemente non è andata così. Il seggio per me non è scattato". Lucia Annibali racconta il su e giù di informazioni, e di emozioni, legate alle ultime elezioni dove alle fine la deputata uscente di Iv è rimasta fuori dalla Camera. "C'è ancora un pò di tempo per capire ma mi pare proprio che il riconteggio, che non cambia l'equilibrio tra i vari partiti, sia definitivo -spiega la Annibali all'Adnkronos-. Certamente la prospettiva per me cambia ma sarà diversa, perchè la vita non finisce in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "In prima battuta sembrava che ilnonsse, ma alla fine sembrava essereto. Poi c'è stato un ricalcolo complessivo e sono cambiati un pò di seggi, in Toscana due plurinominali, e evidentemente non è andata così. Ilper me non èto". Luciaracconta il su e giù di informazioni, e di emozioni, legate alle ultime elezioni dove alle fine la deputata uscente di Iv è rimasta fuori dalla Camera. "C'è ancora un pò di tempo per capire ma mi pare proprio che il riconteggio, che non cambia l'equilibrio tra i vari partiti, sia definitivo -spiega laall'Adnkronos-. Certamente la prospettiva per me cambia ma sarà diversa, perchè lanonin ...

