Cacciari a La7 | “Se Pd e M5s ora non trovano una intesa matura sono spacciati Nuovo segretario dem? Per me Giuseppe Provenzano”

(Di giovedì 29 settembre 2022) “Tra Pd e 5 Stelle o c’è ora una qualche forma die anche di compromesso in vista di una futura azione di governo oppure, perché gli unial 15%, gli altrial 18%. Devono intendersi se vogliono salvarsi. I 5 Stellestati dimezzati, è una illusione ottica il loro successo elettorale, perchépassati dal 33% al 15%. Sisalvati la pelle grazie al fatto che hanno recuperato in campagna elettorale determinati temi”.le parole del filosofo Massimoche, ospite di “Otto e mezzo” (La7), pronuncia una lunga critica sferzante sia contro il M5s, sia contro il Pd.comincia con l’analisi impietosa del Pd: “È un partito che ...

Dunque, ha poi conclusonel suo intervento su, " La Meloni ha carte ha disposizione, ma sono di più le difficoltà che dovrà affrontare '. MaxVedi Anche Lite Boschi - Speranza a. 'Ci sono stati 5 anni per cambiare Rosatellum e nessuno l'... Vedi Anche Elezioni,: 'Pd Tutto da rifondare, ha giocato a briscola con le regole dello ...Massimo Cacciari “fa le carte” a Giorgia Meloni. Il filosofo, ospite di Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”, il talk politico di ...“Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e ha ottenuto una vittoria netta, sua e del suo partito, un po’ in tutte le regioni. Al Nord ha scalzato la Lega, per il momento. Il fatto che il premier sia una d ...