Ansia da parcheggio: i consigli per superarla (Di giovedì 29 settembre 2022) Ansia da ricerca parcheggio . Già perché girare e girare, a volte non avere idea di dove lasciare l'auto, può far prendere dal panico anche il conducente più esperto. Un senso di claustrofobia lo ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022)da ricerca. Già perché girare e girare, a volte non avere idea di dove lasciare l'auto, può far prendere dal panico anche il conducente più esperto. Un senso di claustrofobia lo ...

tildeend : @blvkstarlet ti prego mia sorella me lo dice sempre e io non me ne accorgo neanche. tipo stanotte si è svegliata pe… - nervousfury : Stavo andando nel parcheggio con i miei amici dove avevano parcheggiato e ci hanno fermato i carabinieri dicendoci… - EleuteriaTheory : Livello precisione per non dire ansia: da casa devo già sapere quale parcheggio sceglierò. -