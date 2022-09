X Factor 2022, ultimo appuntamento con Audition: chi accederà ai Bootcamp? (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) - Terzo e ultimo appuntamento con le Audition di X Factor 2022 questa sera, giovedì 28 settembre. Si decide tutto in una sera per gli ultimi concorrenti che si esibiranno davanti al tavolo della nuova e inedita giuria con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Dopo i colpi di scena della scorsa puntata, è il momento di scoprire chi saranno gli ultimi concorrenti a presentarsi sul palco di X Factor e, per i quattro giudici, di emanare gli ultimi verdetti delle Audition. Ad accompagnare gli artisti in questo viaggio ci sarà Francesca Michielin che, nel backstage, raccoglierà i commenti a caldo prima e dopo le loro performance. Anche in questa terza puntata, sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, arriveranno una grande varietà di generi e tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) - Terzo econ ledi Xquesta sera, giovedì 28 settembre. Si decide tutto in una sera per gli ultimi concorrenti che si esibiranno davanti al tavolo della nuova e inedita giuria con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Dopo i colpi di scena della scorsa puntata, è il momento di scoprire chi saranno gli ultimi concorrenti a presentarsi sul palco di Xe, per i quattro giudici, di emanare gli ultimi verdetti delle. Ad accompagnare gli artisti in questo viaggio ci sarà Francesca Michielin che, nel backstage, raccoglierà i commenti a caldo prima e dopo le loro performance. Anche in questa terza puntata, sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, arriveranno una grande varietà di generi e tanti ...

