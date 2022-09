Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Confronto Tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Davide Donadei torna in studio dopo essersi lasciato con Chiara Rabbi, e si parla del suo presunto flirt con Roberta Di Padua che scatena liti in studio… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, sono stati protagonisti quasi per tutto il tempo Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua. Davide e Chiara furono protagonisti del Trono Classico due anni e mezzo fa, mentre Roberta Di Padua è stata protagonista del parterre del Trono Over. In studio è scoppiato un litigio per via di una possibile frequentazione tra ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 settembre 2022)ditorna in studio dopo essersi lasciato con, e si parla del suo presunto flirt conDi Padua che scatena liti in studio… Nellaquotidiana di, sono stati protagonisti quasi per tutto il tempoDi Padua.furono protagonisti del Trono Classico due anni e mezzo fa, mentreDi Padua è stata protagonista del parterre del Trono Over. In studio è scoppiato un litigio per via di una possibile frequentazione tra ...

