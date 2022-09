Una vita anticipazioni: Dori continua ad avere i suoi segreti, Felipe non ci sta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Valeria non si sente a suo agio nel pensare di restare al fianco di David anche se lo ama. Rodrigo è suo marito e la donna, dopo averlo visto anche svenire davanti ai suoi occhi, decide di mettere fine alla sua relazione clandestina con David. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 29 settembre 2022. Su Canale 5 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1459 di Acacias 38. Ormai manca pochissimo al gran finale, una trentina di puntate in versione integrale ( circa il doppio quindi nella divisione che Mediaset sceglie di fare). Una vita dovrebbe salutare il pubblico prima del nuovo anno e ci avviamo verso il finale…Vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi. Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Valeria non si sente a suo agio nel pensare di restare al fianco di David anche se lo ama. Rodrigo è suo marito e la donna, dopo averlo visto anche svenire davanti aiocchi, decide di mettere fine alla sua relazione clandestina con David. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani, 29 settembre 2022. Su Canale 5 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1459 di Acacias 38. Ormai manca pochissimo al gran finale, una trentina di puntate in versione integrale ( circa il doppio quindi nella divisione che Mediaset sceglie di fare). Unadovrebbe salutare il pubblico prima del nuovo anno e ci avviamo verso il finale…Vediamo adesso leper la puntata di domani, eccole per voi. Una...

