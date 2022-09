Meteo | le previsioni | il mese di settembre si chiude con piogge e temporali

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Negli ultimi giorni abbiamo registrato uno straordinario flusso umido che, partendo dalle Canarie e dal Marocco, ha raggiunto le regioni italiane. Questa situazione ha determinato forte maltempo conintense (in alcuni casi fino a 100 mm in 24 ore). Al momento, non si intravedono segnali di cambiamento e il brutto tempo ci accompagnerà fino alla fine del. Tra giovedì e venerdì ci attendiamo nubifragi dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e la Pianura Padana. Nel weekend, e in particolare da domenica 2 ottobre, la situazione potrebbe cambiare: l'alta pressione tornerà sull’ l'Italia portando un periodo soleggiato e mite.Ledi mercoledì 28Al Nord la giornata sarà in prevalenza soleggiata con localisul Friuli Venezia Giulia e Veneto. Instabile anche sulle Alpi ...