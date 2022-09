Mediaset: stima pubblicità in calo di circa il 2% nel 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Il nostro scenario base" per la raccolta pubblicitaria per l'intero 2022 in Italia è "negativo di un paio di punti" percentuali. Lo afferma il direttore finanziario di Mfe - Mediaset, Marco Giordani, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Il nostro scenario base" per la raccolta pubblicitaria per l'interoin Italia è "negativo di un paio di punti" percentuali. Lo afferma il direttore finanziario di Mfe -, Marco Giordani, ...

fisco24_info : Mediaset: stima pubblicità in calo di circa il 2% nel 2022: Giordani (Cfo), un miliardo per merger acquisition - fra_lau16 : 'Senza interventi del governo i rialzi toccherebbero il 100%. Eventuali variazioni del gas saranno note a fine otto… - PoliticiNostri : @MilanoFinanza Stima zero per Pier Silvio. Se non fosse stato per le leggi che ha fatto il padre, avrebbe perso i… -