Giro d'Italia 2023, il via in Abruzzo, partenza con la cronometro sulla Costa dei Trabocchi (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Aquila - "Grande partenza dal mare fino si contrafforti dell'Appennino, un Giro d'Italia che toccherà tutte le province dell'Abruzzo", così Mauro Vegni direttore del Giro d'Italia Ha introdotto all'Aquila la Gran partenza in Abruzzo del Giro d'Italia 2023 prevista per 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi a Fossacesia in provincia di Chieti. La presentazione , precede quella di tutte le tappe previste a Ottobre è stata organizzata dalla Regione Abruzzo, attore principale di questa impresa. Per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2001, la Corsa Rosa partirà dalla Regione Abruzzo. La prima e la seconda tappa si svolgeranno ...

