Gf Vip 7, Ciacci non può rinnovare la patente per colpa della sieropositività? Cosa dice agli altri coinquilini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al GF Vip, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sono stati visti ed ascoltati durante un discorso in cui si sono confrontati sui problemi di vita da affrontare a seguito delle malattie. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Marco Bellavia lo ha fatto davvero nella casa? Spunta un video piccante e i rumors invadono il web Carolina ha sconfitto un cancro, Giovanni è sieropositivo: anche se in modo diverso, i due fanno i conti tutti i giorni con problemi da affrontare nella società odierna. "Il discorso di Carolina e Ciacci mi ha commosso, la discriminazione per entrambi a causa della malattia è davvero triste e assurda", "Carolina e Ciacci stanno parlando di come le persone che hanno l'hiv o che sono guarite dal cancro non abbiano la possibilità di rinnovare la patente, fare mutui, viaggiare in ...

