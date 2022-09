Da Di Lorenzo a Gatti e Lasagna: quando la gavetta ti regala un sogno (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ad Albissola lo chiamavano il 'Cuchu', come Cambiasso. Il cognome è simile. Andrea Cambiaso, terzino del Bologna, ha giocato un paio di stagioni in Serie D. La prima ad Albissola, in Liguria, un po' ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ad Albissola lo chiamavano il 'Cuchu', come Cambiasso. Il cognome è simile. Andrea Cambiaso, terzino del Bologna, ha giocato un paio di stagioni in Serie D. La prima ad Albissola, in Liguria, un po' ...

sportli26181512 : Da Di Lorenzo a Gatti e Lasagna: quando la gavetta ti regala un sogno: Da Di Lorenzo a Gatti e Lasagna: quando la g… - Gazzetta_it : Da Di Lorenzo a Gatti e Lasagna: quando la gavetta ti regala un sogno - m_e_g_mayer : @PierinoSuperTru Ma infatti: con campioni come gnonto, mazzocchi, gatti, di Lorenzo.. come facciamo a nn essere ai… - m_e_g_mayer : @FBiasin E si eh, i giocatori ci sono: gatti, di Lorenzo, gnonto, mazzocchi.. campionissimi proprio.. - XtraAzzurri : ?? Mancini’s 23 ????VS ???? Donnarumma,Meret,Provedel Di Lorenzo,Dimarco,Toloi,Luiz Felipe, Acerbi,Mazzocchi,Bonucci,B… -