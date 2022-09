SkyTG24 : Crollo Ponte Morandi a Genova, 502 parti civili su 700 escluse dal processo - lorenzhaus : RT @PitmanCosta: @lorenzhaus @myrtamerlino Infatti! La mediocrissima Myrta allora dovrebbe/potrebbe usare le stesse parole per qualche supe… - PitmanCosta : @lorenzhaus @myrtamerlino Infatti! La mediocrissima Myrta allora dovrebbe/potrebbe usare le stesse parole per qualc… - Stebox2 : @EsercitoCrucian Disse quello che ha campato anni con le foto pubblicitarie del marchio Benetton, responsabili del… - giocarmon : Il Crollo del Ponte Ferroviario dal libro 'Milano: la vita, i luoghi, i fatti attraverso le fotografie storiche'. P… -

Sky Tg24

Il collegio presieduto dal giudice Lepri ha escluso 502 parti civili dal processo per la strage delMorandi , il cui, il 14 agosto del 2018, ha portato alla morte di 43 persone. È stata invece accolta la richiesta di costituzione del Comitato parenti delle vittime, che in precedenza era ...Genova " Il collegio del tribunale di Genova presieduto dal giudice Lepri ha escluso 502 parti civili dal processo per la strage delMorandi , il cui, il 14 agosto del 2018, ha portato alla morte di 43 persone . Accolta invece la richiesta di costituzione del Comitato parenti delle vittime, che in precedenza era stato ... Crollo Ponte Morandi a Genova, 502 parti civili su 700 escluse dal processo GENOVA - Sono circa 200 le parti civili ammesse al processo per la tragedia causata dal crollo di Ponte Morandi del 14 agosto 2018. Tra di loro, anche il comitato Ricordo vittime ponte Morandi, il com ...Ammesso invece il Comitato parenti, che era stato inizialmente escluso dal giudice dell'udienza preliminare Sono circa 500 le parti civili escluse dal processo per il crollo del ponte Morandi su oltre ...