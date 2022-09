Bossi senatore a vita? Beppe Sala non dice no: 'Ma tocca a Mattarella decidere...' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bossi senatore a vita? Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è un'idea a cui si può pensare. La proposta, avanzata dal segretario della Lega Matteo Salvini, ha trovato un'inattesa - e improvvida? - ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022)? Per il sindaco di Milano Giuseppe, è un'idea a cui si può pensare. La proposta, avanzata dal segretario della Lega Matteo Salvini, ha trovato un'inattesa - e improvvida? - ...

ignaziocorrao : 'Facciamo #Bossi senatore a vita', dice #Salvini. Che nel 2019 voleva abolire i senatori a vita. ?????? - Agenzia_Ansa : Bossi non è stato rieletto. Salvini: 'Proporrò che sia nominato senatore a vita' #ANSA - AngeloCiocca : #Salvini rende onore al Padre nobile anche di questa Lega: “#Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconosciment… - FoggiaFranco : @Marco_dreams Se fanno bossi senatore a vita, se io facessi parte degli altri nominati dardi subito le dimissioni - 60_cla : RT @BimbePeppe: Nominare senatore a vita una persona condannata per vilipendio alla bandiera, e per vilipendio al capo dello Stato… …sareb… -