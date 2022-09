Ultime Notizie – Elezioni 2022, i vescovi: “Chiesa attenta a diritti inviolabili” (Di martedì 27 settembre 2022) I vescovi italiani rinnovano l’appello ai neo eletti alle Elezioni politiche 2022 a una “alta responsabilità al servizio di tutti” e non nascondono la preoccupazione per il “crescente astensionismo” sintomo di un “disagio che va ascoltato”. In particolare, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, assicura che “la Chiesa, come già ribadito, ‘continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità’. Da parte sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il proprio contributo per la promozione di una società più giusta e inclusiva”. “Nell’appello del Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla vigilia delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Iitaliani rinnovano l’appello ai neo eletti allepolitichea una “alta responsabilità al servizio di tutti” e non nascondono la preoccupazione per il “crescente astensionismo” sintomo di un “disagio che va ascoltato”. In particolare, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, assicura che “la, come già ribadito, ‘continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa deidella persona e della comunità’. Da parte sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il proprio contributo per la promozione di una società più giusta e inclusiva”. “Nell’appello del Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla vigilia delle ...

