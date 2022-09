(Di martedì 27 settembre 2022) Il numero 8 stampato sulla maglia non è l'unico omaggio a Rino, idolo di: in onore del suo predecessore, Sandro oggi è ilista con piùpercorsi. Il suo contributo alla ...

sportli26181512 : Tonali, quanti chilometri: al Milan corre più di tutti. Come un certo Gattuso...: Tonali, quanti chilometri: al Mil… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: La Gazzetta su Maldini: 'Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti' - sportli26181512 : La Gazzetta su Maldini: 'Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti': 'Con lui 33 acquisti.… - milansette : La Gazzetta su Maldini: 'Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : La Gazzetta su Maldini: 'Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti' -

Pianeta Milan

L'indole del guerriero di centrocampo gli apparteneva fin dall'inizio, rivela Pioli: "Quando è arrivato al Milan,mi ha detto: 'Mi paragonano a Pirlo, ma io mi sento più Gattuso'". Pioli fece ...infortuni in nazionale: Immobile, Maignan e gli altri, il punto sul rientro in campionato ... Mancini aveva già dovuto registrare gli stop del milanista(problema alla schiena) e, ancor ... MERCATO MILAN E TOP NEWS – Maldini, quanti retroscena! Tonali c’è Da Maignan e Theo a Brozovic e Miretti: il campionato ripartirà con diverse assenze di giocatori che si sono infortunati con le rispettive Nazionali ...Dopo le prime sette giornate ecco un primo bilancio su quanto vengono utilizzati nel nostro campionato gli under 23 ...