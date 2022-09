Sfera Ebbasta | sold out le prime due date al Forum di Assago

(Di martedì 27 settembre 2022)torna a casa con il suo FAMOSO TOUR con ledueout aldiTour: gli ospiti di ieri Ieri sera, durante la prima delle due, si sono alternati superospiti internazionali e italiani quali Blanco, Dref Gold, Feid, Lazza, Rkomi, Rvssian. Da chi è stato prodotto lo show? Lo show è stato prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.: i suoi successi Il famoso cantante di origine lombarda ha già registrato ilout per ledi Rimini, Roma, Firenze e Torino. Chi accompagneràdurante il Tour? Il ...

infoitcultura : Radio 105 accompagna Sfera Ebbasta nel 'Famoso Tour' - infoitcultura : Sfera Ebbasta 'king' della trap: al Forum per riconquistare il suo regno - infoitcultura : Sfera Ebbasta: «Tutto cambia, tranne l’amore di tua madre». Il concerto al Forum di Assago: biglietti e scaletta - infoitcultura : Al via il “Famoso Tour” di Sfera Ebbasta, voce “Rockstar” di una generazione inarrestabile - infoitcultura : Sfera Ebbasta dal vivo è un po' America e un po' provincia italiana -

Insieme a Max Brigante, Feid ci ha raccontato del suo nuovo album 'Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum' e della sua esibizione durante il concerto diil 25 e 26 ettembre al ...I giudici a quota uno Una vittoria a testa, invece, per Alvaro Soler ,e anche Fedez . Ottimi i risultati del cantautore spagnolo e del king della trap, che hanno partecipato una sola ...Di Paolo Carnevale La sua hit Mi fai impazzire, realizzata con Blanco, ha raggiunto il record di singolo più scaricato in Italia, con più 127 milioni di streaming su Spotify Sfera Ebbasta Non chiamate ...Nello show di ieri sera al Forum di Assago, in linea con le sue ambizioni internazionali Sfera s’è tolto di dosso l’immagine di trapper per tutti ed è un bene. Peccato per certe parti col pilota autom ...