Russia | almeno 17 le vittime nella sparatoria a scuola

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono17 le persone ucciseavvenuta ieridi Izhevsk,Repubblica dell’Udmurtia,centrale. Secondo un rapporto delle autorità locali, due persone sono decedute oggi per le ferite riportate, dopo che un ex allievo di 34 anni ha attaccato la, sparando a studenti, insegnanti e guardie. L’uomo si è poi suicidato. Il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha dichiarato che tre dei feriti sono ancora in pericolo di vita e che quindici feriti, tra cui 13 bambini, devono essere trasportati in aereo a Mosca per le cure. In totale, sono più di 20 i feriti nell’attacco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

