NBA | FONTECCHIO PRONTO A CONQUISTARE GLI USA A RITMO DI… JAZZ

(Di martedì 27 settembre 2022) “Italians do it better”. È il motto che fa da sfondo all’inizio della nuova stagione NBA, dove Simoneè in procinto di cominciare la sua nuova avventura agli Utah. La pattuglia italiana è ridotta un po’ all’osso, ora che Danilo Gallinari dovrà starsene buono per qualche mese dopo la rottura del crociato nel corso del match della nazionale contro la Georgia. A Boston lo aspettano a mani giunte (ma intanto hanno altri problemi), ma il tricolore sventola comunque sul suolo NBA grazie a due volti nuovi che hanno incuriosito e non poco il popolo americano. Di Paolo Banchero, però, si conosce ormai vita, morte e miracoli: la prima scelta dell’ultimo Draft è una delle attrazioni destinate a monopolizzare la prima parte di stagione, e la scelta di posare con la bandiera tricolore alle spalle nel giorno del Media Day (in pratica quello della ...

Per i tifosi italiani, la chance di vedere per la prima volta Gallinari in maglia Celtics e gustarsi gli esordidi Paolo Banchero e SimoneSI INIZIA IL 30 SETTEMBRE - Due gare in ...Andiamo a Salt Lake City, nello Utah, da un altro italiano in, Simone, prossimo debuttante per i Jazz. Si dimostra spigliato con l'inglese, intanto, sperando di poter dimostrare di ...Le Sfide di Jordan ed Ere La mia NBA ridefiniscono il concetto di narrazione storica sportiva in forma digitale. La possibilità di giocare con 40 anni di storia della NBA con un dettaglio ossessivo è ...Simone Fontecchio ha parlato dell'approdo in NBA con la canotta degli Utah Jazz: le parole del giocatore italiano.