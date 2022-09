MotoGP | Cal Crutchlow | il collaudatore volante non ha perso la velocità

tnsal_ : 13. Bezzecchi 14. Morbidelli 15. Enea Bastianini 16 Fabio Diggia 17. Alex Marquez 18. Alex Rins 19. Tetsuta Nagashi… - tammygorali : @agnosticIT @MotoGP @fujiran Rins, Cal, Fabio, Gigi - dianatamantini : CAL CRUTCHLOW torna in azione dopo un anno al posto di Andrea Dovizioso e al Motorland salva il bilancio Yamaha: ch… - corsedimoto : CAL CRUTCHLOW torna in azione dopo un anno al posto di Andrea Dovizioso e al Motorland salva il bilancio Yamaha: ch… - FranckyHawk29 : Bene, zitti tutti. Parliamo di Cal Crutchlow. #AragonGP #MotoGP -

Crutchlow è tornato incon lo scopo di sostituire Andrea Dovizioso e, alla luce dei risultati ottenuti ad Aragon e Motegi, ci sta riuscendo nel migliore dei modi possibili. Esito non ......Ita 15 22 Darryn Binder Yamaha Saf 10 23 Remy Gardner Ktm Aus 9 24 Raul Fernandez Ktm Spa 8 25...Suzuki Jpn 0 30 Takuya Tsuda Suzuki Jpn 0 31 Tetsuta Nagashima Honda Jpn 0 Classifica2022 ...A punti sia ad Aragon che a Motegi, il sostituto di Dovizioso sta dimostrando di essere ancora in forma: "E al Twin Ring potevo finire in Top Ten" ...Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti dopo il Gp Giappone 2022 a Motegi: occasione persa per Pecco Bagnaia e gli altri rivali di Fabio Quartararo.